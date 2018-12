Perchtenlauf: Böller explodierte in Hand von 16-Jährigem

Fataler Unfall bei einem Krampuslauf in Ramsau im Bezirk Lilienfeld: Einem 16-Jährigen, ebenfalls als Krampus verkleidet, explodierte ein Böller in der rechten Hand. Schwer verletzt wurde der Bursche ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Er dürfte mehrere Finger der rechten Hand verloren haben, teilt die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.

Die Ermittlungen der Polizei Hainfeld ergaben, dass ein 45-jähriger Helfer der Krampusgruppe zu Beginn des Umzugs an die Teilnehmer Bengalen ausgeteilt und angezündet hatte. Dabei dürfte der Böller von dem 45-Jährigen an das 16-jährige Opfer übergeben und gezündet worden sein. Die Ermittlungen über die Herkunft des Böllers laufen noch.

Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der 45-Jährige ist wegen Verdachts der fahrlässigen schweren Körperverletzung angezeigt worden. Die Veranstaltung in Ramsau wurde nach dem Unfall abgebrochen.