Perchtenläufer wurde an den Hörnern gepackt und schwer verletzt

"Liebe Brauchtumsfreunde! Gestern wurde eine unserer Perchten beim Lauf - etwa im mittleren Teil der Laufstrecke - an den Hörnern gezogen und erheblich verletzt. Unser Vereinskollege und Freund wird durch den Vorfall und die Verletzung für längere Zeit arbeitsunfähig sein."

So beginnt der auf Facebook veröffentlichte Aufruf der Perchtengruppe " Wallsee´er Donaufürsten", mit dem Zeugen des Vorfalls gesucht werden. Dieser hatte sich beim Perchtenlauf in Neumarkt an der Ybbs am Freitagabend zugetragen.

Gefährlicher Angriff auf Perchten

Ein unbekannter Besucher packte den 22-jährigen Perchtenläufer an dessen Hörnern und dürfte diese so unglücklich verdreht haben, dass der Mann sich eine Halswirbelverletzung zuzog und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut der Perchtengruppe dürfte er für längere Zeit arbeitsunfähig sein.