Per Haftbefehl gesuchter Mann flog bei Verkehrskontrolle in NÖ auf

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist am Wochenende bei einer Verkehrskontrolle im Bezirk Mödling erwischt worden. Der führerscheinlose 45-Jährige war betrunken mit einem nicht zugelassenen Pkw auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) mit "auffälliger Fahrweise" unterwegs gewesen, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Er verließ die A21 bei Brunn am Gebirge und fuhr mehrmals schneller als erlaubt. Der Serbe wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.