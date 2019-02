Nach dem Ende Jänner in Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) entdeckten Gewaltverbrechen an einer 64 Jahre alten Frau ist eine Verdächtige festgenommen worden. Es handelt sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Freitag um eine 43-jährige Bekannte des Opfers. Die Frau wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.