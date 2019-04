Pensionist stürzte mit Wagen in Teich

Spektakuläre Szenen haben sich am Samstagabend in der Gemeinde Ottenschlag im Bezirk Zwettl abgespielt. Ein Auto war samt Lenker im Unteren Ortsteich versunken. Der Pensionist reagierte geistesgegenwärtig und konnte sich durch das geöffnete Seitenfenster noch in letzter Sekunde selbst aus der misslichen Lage befreien. Mit der Hilfe eines Augenzeugen konnte der Mann rasch aus dem eiskalten Wasser gezogen werden.

Der Pensionist hatte am Abend mit seinem Wagen aus seiner Hauseinfahrt neben dem Teich zurück geschoben. "Beim Wegfahren dürfte er abgelenkt worden sein und schon war es passiert. Neben der Straße geht es sofort einen Meter senkrecht in den Teich", schildert der Feuerwehr-Kommandant von Ottenschlag, Willi Renner.