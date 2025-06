Paukenschlag zum Volksfeststart: Wieselburger Messedirektorin geht

Marion Heim war im Herbst 2023 als Nachfolgerin von Messedirektor Werner Roher in die Leitung des Traditionsbetriebs eingestiegen. Seit 1. März 2024 war sie als alleinige Geschäftsführerin tätig. In dieser Zeit habe sie die Organisation in einer Phase struktureller und organisatorischer Weiterentwicklung begleitet, heißt es weiters in einer Mitteilung.

Neuerungen

Die strategischen Neuerungen und Verschiebeungen der einzelenen Messetermine dürften aber nicht ganz den Geschmack des Messe-Präsidiums und des Verkehrsvereins Wieselburg, die hinter der Messe stehen, getroffen haben.

Das Messe-Präsidium bedankt sich für ihren Einsatz und die gemeinsam geleistete Arbeit. "Wir danken Frau Heim für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihren weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute“, so Präsident des Verkehrsvereins Hannes Heindl.