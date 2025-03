Vom Edelbrand zur Pawpaw-Frucht: Die Evolution der Wieselburger "Ab Hof"

Europaweit blickten Landwirte vor 30 Jahren in die niederösterreichische Messestadt Wieselburg. Dort ließ man mit der ersten Ab-Hof-Messe, als Spezialmarkt für Direktvermarkter und Konsumenten einen Versuchsballon steigen. Was schon damals bei Produzenten aus ganz Mitteleuropa und auch dem Publikum gut ankam, ist heute eine Institution. Am Freitag wird bei der Eröffnung der "Ab Hof“ das 30-jährige Jubiläum unter modernen Vorzeichen gefeiert.