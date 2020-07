Pater bei Bergtour tödlich verunglückt

Pater Norbert Stigler (78) ist am gestrigen Donnerstagvormittag bei seinem Urlaub in Südtirol tödlich verunglückt. Beim Wandern in den Sextener Dolomiten stürzte er 70 Meter in die Tiefe.

Erfahrener Bergsteiger

Er war 20 Jahre lang Pfarrer von Sulz (Bezirk Baden) und Ordensbruder des Stiftes Heiligenkreuz. Wie das Stift auf seiner Homepage mitteilt, war er ein erfahrener Bergsteiger. Doch keine Klettertour, sondern eine Bergwanderung führte zu dem Unglück.

Das Begräbnis soll laut Stift Heiligenkreuz in der Woche vor Maria Himmelfahrt stattfinden.