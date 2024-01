Partner gingen in Wr. Neustadt mit Messer aufeinander los

In der Wiener Neustädter Josefstadt ist es Dienstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Im Zuge eines Streits soll ein Paar in den Mitfünfzigern in einer Wohnung mit Fäusten und Messer aufeinander losgegangen sein.

Nach dem Notruf ist es um 20 Uhr zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften an der Wohnadresse gekommen, berichtete die NÖN-Online. Die beiden Beteiligten sollen bereits amtsbekannt sein.