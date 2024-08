Park & Ride-Plätze fehlen: Bürgermeister beklagen Plage durch Bahnpendler

Klimaticket und Marketingaktionen für den Umstieg der Pendler vom Auto auf die Schiene zeigten vor allem in den Gemeinden an der Westbahn Wirkung.

Doch in vielen Orten mit Bahnanschlüssen wird der tägliche Ansturm auf die Pendlerzüge langsam immer mehr zum Fluch. In den Städten im Bezirk Melk sind die vorhandenen Park & Ride-Anlagen chronisch massiv überlastetet.

Eine Schar von Bürgermeistern aus Gemeinden rund um die besonders belasteten P & R-Anlagen in den Bahnhofsstädten Melk und Pöchlarn richtete in der Vorwoche Appelle an die zuständigen Stellen im Verkehrsministerium und an den NÖ Verkehrsreferenten und LH-Vize Udo Landbauer (FPÖ). Ein erstes Angebot für einen Gesprächstermin mit Ministerialbeamten im September ist für die Gemeindechefs nun ein neuer Lichtblick.