Äbte über Papst Leo XIV. erfreut +++ Polizeidirektor vor Wiederwahl +++ Hoffnung auf Doktor an der FH

Das Treffen in Radlbrunn war übrigens die „Auferstehung“ einer langjährigen Tradition. Altlandeshauptmann Erwin Pröll hatte alle niederösterreichischen Äbte zu sich nach Hause gebeten. Während seiner aktiven politischen Zeit war dieses Treffen ein Fixpunkt im Jahreskalender. Nach dem Abgang von der politischen Bühne bedankten sich die Äbte ihrerseits mit einer jährlichen Einladung in einem Stift. Nun wurde der Wunsch laut, das launige, freundschaftliche und von gegenseitigem Respekt getragene Treffen wieder einmal in Radlbrunn auszurichten.