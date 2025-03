Causa Pilnacek: Polizei NÖ betont gesetzeskonformes Vorgehen

Laut dem Landespolizeidirektor wurde von Beginn an "großer Wert daraufgelegt, Transparenz und Rechtsstaatlichkeit zu wahren". Sämtliche Verfahrensschritte seien gemäß der Strafprozessordnung und unter Berücksichtigung der erforderlichen rechtlichen Vorgaben erfolgt.

Nach Vorwürfen rund um die Ermittlungen zum Tod des ehemaligen Sektionschefs des Justizministeriums, Christian Pilnacek , hat Niederösterreichs Landespolizeidirektor Franz Popp das Vorgehen der Beamten verteidigt. Die Erhebungen seien "unter strikter Einhaltung aller relevanten Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt" worden, betonte Popp in einem der APA übermittelten Statement.

Die Erhebungen seien "nicht nur auf regionaler Ebene, sondern auch unter koordinierter Zusammenarbeit mit anderen relevanten Behörden durchgeführt" worden, "um eine umfassende Untersuchung" zu ermöglichen. "Die Ermittler der Landespolizeidirektion NÖ haben sich dabei stets an die gesetzlichen Anforderungen und an die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit gehalten."

"Die eingesetzten Ermittler der Landespolizeidirektion NÖ arbeiteten mit höchster Sorgfalt und Professionalität , um eine gründliche Aufklärung des Falles zu gewährleisten. Alle relevanten Informationen wurden gesammelt, ausgewertet und auf rechtlich zulässige Weise in die Ermittlungen einbezogen. Dabei wurde auf die Wahrung der Rechte aller beteiligten Personen geachtet, um die Integrität des Verfahrens zu sichern", hielt Popp weiters fest.

Ähnlich hatte sich zuletzt auch Bundespolizeidirektor Michael Takacs in einem Interview mit der "Kronen Zeitung" geäußert. "Unsere Polizistinnen und Polizisten haben auch in diesem Fall ihre Arbeit gewissenhaft und professionell erledigt. Es ist inakzeptabel, dass sie nun öffentlich an den Pranger gestellt werden. Solche Anschuldigungen schaden der Polizei, und das werden wir nicht hinnehmen." Er stelle sich "entschieden gegen Vorwürfe eines nicht gesetzeskonformen Vorgehens".