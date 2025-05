Der 69-jährige US-Amerikaner Robert Francis Prevost wurde am Donnerstag im vierten Wahlgang des Konklaves zum Nachfolger von Papst Franziskus gewählt, der nach zwölf Jahren im Amt am 21. April verstorben war.

Kurz nach 18 Uhr ist am Donnerstagabend in Rom weißer Rauch aufgestiegen, der neue Papst wurde gewählt.

Große Hoffnungen in neuen Papst

"Der Friede sei mit euch allen", waren seine ersten Worte im Amt an die Menschen in aller Welt. 150.000 Jubelnde hatten sich am und um den Petersplatz versammelt. Dass ein US-Amerikaner als Pontifex der Menschenmenge am Peterplatz zuwinken würde, war allerdings überraschend. "Das ist sicher ein Papst, der zeigen wird, dass es einen wichtigeren Amerikaner gibt als Donald Trump", sagte ein Gläubiger etwa. "Vielleicht kann er Trump ja in die Schranken weisen", so ein Zuseher aus Wien.

Und: Leo der XIV. würde sicherlich "ein Löwe in der Verteidigung von Benachteiligten" sein, so eine Italienerin hoffnungsvoll. So wie Papst Franziskus es getan habe.