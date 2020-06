Palt: Konflikt um Hunde-Auslaufstrecke

Drei getötete Rehe fand Jäger Alfred Bichler aus Palt, Bezirk Krems, am Sonntag nur wenige Meter von einander entfernt auf einem Feld nahe den Donauauen in seinem Heimatort. "Das tut einem richtig weh", sagt er. Nur einer der Fälle ist aufgeklärt: Eine Frau erstattete bei der Polizei Selbstanzeige: Ihre Hundeleine sei gerissen, ihr Hund habe ein Reh zu Tode gehetzt. Das zweite Reh wurde offenbar von einem anderen Hund – ebenfalls am Sonntag – tot gebissen. Beim dritten ist die Todesursache unklar. Für Bichler ein klarer Fall: "Hundebesitzer müssen ihre Verantwortung wahr nehmen", fordert er.

Schon bisher gerieten Hundebesitzer aus mehreren Gemeinden und Jäger immer wieder in Palt, Bezirk Krems, aneinander. "Von überall her kommen sie mit ihren Hunden und lassen sie bei uns ohne Leine laufen. Wahrscheinlich, weil sie anderswo verjagt werden", kritisiert Bichler aus Palt.

Gerda Wallner aus der Nachbargemeinde Paudorf bestätigt: "Ja, auch ich fahre gern nach Palt, weil man dort schön spazieren gehen kann. Das machen viele Leute. Man weiß ja oft gar nicht mehr, wo man seinen Hund ohne Leine laufen lassen kann, damit er sich austobt", sagt Wallner. "Das mit den Rehen tut mir jedenfalls sehr leid."

Allerdings habe sie selber erlebt und von anderen gehört, dass Jäger teilweise „aggressiv und niveaulos“ auf Hundebesitzer los gehen.