Pärchen legte Brand am Bahnhof in Bad Vöslau

Dass das Gespann aufflog, lag unter anderem an der Aufnahme einer Überwachungskamera. Das entsprechende Video wurde der Polizei seitens der ÖBB übermittelt. Zu sehen waren die beiden Verdächtigen, wie sie mit einem Feuerzeug die Plexiglaswand einer Schautafel in Brand steckten.

Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung berichtete, wurde der Warteraum durch die Flammen stark in Mitleidenschaft gezogen und zum Großteil unbenützbar. Mehrere Wohnungen mussten zudem evakuiert werden. „Im Bahnhofsgebäude befinden sich im 1. Obergeschoss Wohnungen. Da bereits leichter Rauch in die Räume zog, wurden die Bewohner von der Feuerwehr gerettet und dem ebenfalls eingetroffenen Rettungswagen Bad Vöslau übergeben. Gemeinsam mit einem Notarzt-Team wurden die vier Bewohner untersucht und versorgt“, schilderte Einsatzleiter Philipp Michalek nach dem Brandereignis.