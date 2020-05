Erfolgreiche Kinderporno-Razzia in Sonnberg

25 Laptops wurden eingezogen und in einen Hochsicherheitstrakt gebracht. Es handelt sich um sogenannte „Lerncomputer“. Die sind besonders gesichert und nicht internet-fähig. Mit diesen Geräten können die Häftlinge beispielsweise den Europäischen Computerführerschein machen. Nachdem sich in Sonnberg auch rund 90 Sexualstraftäter befinden, wollte die Justizwache genau wissen, was alles auf den Festplatten gespeichert ist.

Hilfreich waren dabei die EDV-Spezialisten des NÖ-Landeskriminalamts. Die fanden auf den beschlagnahmten Geräten zweifelhafte Dateien, die aber nicht geöffnet werden konnten. Aber es reichte als Ansatz für weitere Ermittlungen unter den Häftlingen. Bei einem Häftling wurde ein Speicherstick gefunden, der extrem grausige Kinderporno-Fotos enthält. In die Anstalt wurde der Stick von einem so genannten „Bodypacker“ gebracht – der Stick wurde ähnlich wie Suchtgift in Körperöffnungen versteckt.

Der Leiter der Vollzugsdirektion, General Peter Prechtl, erklärt die Hintergründe der Justiz-Razzia: „Wir haben das aus eigener Initiative gestartet, weil wir auf diese Tätergruppe ein besonderes Augenmerk legen.“