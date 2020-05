Pächterverein fleht Papst um Machtwort an

Als im Vorjahr bekannt wurde, dass Papst Franziskus innerhalb der Kirche kräftig aufräumen und alle kapitalistischen Geschäftstätigkeiten verbannen will, witterte der Pächterverein seine große Chance und schrieb einen Brief. Doch der Papst winkte ab: Man könne sich nicht in rechtliche Angelegenheiten im Ausland einmischen. "Doch die Verfahren sind längst abgehandelt", klärt Weidenthaler den Papst nun auf. Und informiert Franziskus umgehend über die Geschäftspraktiken des Stifts. Und weil der Papst seit Wochen die kapitalistischen Auswüchse innerhalb der Kirche an den Pranger stellt, erwartet man sich ein Einlenken. "Der Heilige Vater ist der oberste Chef aller irdischen Güter", sagt Weidenthaler. Eigentlich möchte man nur erreichen, dass das Stift den Kaufstopp aufhebt und die einst versprochenen Verkäufe der Grundstücke an die Pächter einhält.

Ob der Vatikan schon im Stift nachgefragt hat, ist nicht bekannt. Eine telefonische Anfrage des KURIER beim Klosterneuburger Stiftssprecher Walter Hanzmann blieb unbeantwortet.