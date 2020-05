Ortschef lässt historische Allee fällen

Die tödlichen Zwischenfälle mit umgestürzten Bäumen in St. Pölten und Pöchlarn tragen dazu bei, dass im Amstettener Ortsteil Ulmerfeld/Hausmening 24 mächtige Rotbuchen der Motorsäge zum Opfer fallen werden. Zwei Gutachter und der Stadtförster sehen einen Teil der um die 150 Jahre alten Bäume als Sicherheitsrisiko. Um die Entscheidung zur Rodung durch Ortsvorsteher Egon Brandl, SPÖ, ist dennoch eine Diskussion entbrannt.

Die an die 30 Meter hohen mächtigen Buchen nahe dem Schloss Ulmerfeld wurden schon 1966 zum Naturdenkmal erklärt. „Ich habe diesen Tag nie herbeigewünscht, an dem ich die Fällung dieser Bäume anordnen muss“, meint Brandl zerknirscht. Doch die Expertisen lassen ihm fast keine andere Möglichkeit. Elf der hölzernen Riesen erscheinen den Baumdoktoren als verdächtig bis sehr verdächtig. Die Kronen der übrigen Bäume müssten rund drei Meter eingekürzt werden, was sie allerdings für weitere Sonnenbrandschäden und Folgeprobleme anfälliger mache.