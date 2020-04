Orchester auf Distanz: 100 Oden an die Freude

"Zusammen sind wir stärker"

Über 100 Schülerinnen und Schüler der Beethoven Musikschule Mödling spielen in einem Video zusammen Beethovens „Ode an die Freude“, räumlich getrennt voneinander, aber musikalisch vereint. Die Idee zu dem Video kam Musikschullehrer Thomas Nöttling. „Ich sitze zu Hause und kann nicht unterrichten. Vereinzelt höre ich dann jemanden üben und denke mir, wie geht es wohl jetzt all den Schülerinnen und Schülern. Dann kam mir der Gedanke, wenn wir uns alle zusammenschließen, sind wir stärker.“

Unter dem Motto „Together we stand“ brachte er dann mit anderen Lehrenden über 100 junge Musikerinnen und Musiker zusammen. „Dann sind immer mehr und mehr Videos eingetrudelt“, erzählt der Klavierlehrer Nöttling.