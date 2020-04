Opposition ortet Einschränkung bei politischer Gemeindearbeit

Nachdem vergangene Woche Uneinigkeit über eine mögliche digitale Abhaltung der Gemeinderatssitzung in Mödling herrschte, gibt es nun Kritik der Opposition an der Planung der anstehenden, persönlichen Sitzung. Um genügend Sicherheitsabstand einzuhalten, wird die Sitzung am 29. April in der Europahalle stattfinden. Zusätzlich zu Mundschutz, großem Abstand und Desinfektionsmittelgebrauch sollen noch andere Regelungen zum Tragen kommen.