Opas Hund biss Enkelin ins Gesicht

Es hätte ein fröhlicher Kindergeburtstag werden sollen. Doch während die Kinder gestern Nachmittag in einem Garten in Gars, Bezirk Horn, spielten, biss der dreijährige Schäferhund der Großeltern plötzlich zu. Er verletzte deren sechsjährige Enkelin Denise durch Bisse im Gesicht und an der Hand. Das Kind wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht.



"Wir sind alle tief betroffen, mir tut es besonders weh. Ich kann mir das nicht erklären. Der Hund war immer friedlich und Kinder gewöhnt. Vielleicht wollte er eine Wespe jagen, was er oft macht, und die Wespe war gerade beim Kind", sucht die Tante des verletzten Kindes nach einer fassbaren Erklärung. Weil sich ihr eigener, ebenfalls sechsjähriger Sohn ein Geburtstagsfest wünschte, hatte sie es im Garten der Großeltern organisiert. Die befinden sich gerade auf Urlaub in Kärnten.



Während ihrer Abwesenheit passte die Tochter auf den Hund der Eltern auf. Die beiden wissen bereits Bescheid: "Ich habe meine Eltern schon von dem Unfall verständigt, die können das alles überhaupt nicht fassen."