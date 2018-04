Online-Plattform: Stressfrei tolle Feste feiern

Besondere Momente sollten besonders gefeiert werden, schließlich wird man nur einmal im Leben 50 Jahre alt, geht in Pension oder heiratet. Das rauschende Fest sollte genauso unvergesslich sein, wie das Ereignis selbst. Doch vor der Feier steht die Suche nach dem richtigen Veranstaltungsort, der perfekten Band, der köstlichen Verpflegung, dem Fotografen, der die besten Momente einfängt und vielem mehr – das ist oft zeitintensiv und nervenaufreibend.

Um die Organisation zu erleichtern, hat der Wieselburger Unternehmer Stefan Niklas die Online-Plattform eintollesfest.at gegründet. Menschen, die etwas zu feiern haben, finden hier beinahe alles, was zu einer gelungenen Veranstaltung dazugehört. Die Plattform verbindet Veranstalter und Dienstleister oder Künstler. „Die Grundidee ist, dass dem Veranstalter die Arbeit abgenommen wird. Man muss nur einmal sagen, was man braucht. Eventdetails, Termin, Wünsche und das ungefähre Budget können in eine Suchmaske eingegeben werden. In den darauffolgenden Tagen bekommt der Suchende unverbindliche Angebote von unseren Anbietern“, erklärt der 31-Jährige. Kosten entstehen dem Angebotsteller, er kauft die Kontaktdaten der Veranstalter.