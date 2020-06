Oldie-Bahn auf großer Fahrt

Neben dem Verkehrsverbund Ost-Region und der in der Region aktiven N-Bus-Gesellschaft (Fa. Mitterbauer/Kerschner) hat sich die Fremdenverkehrsgemeinde Göstling besonders ins Zeug geschmissen. Wer nämlich mit dem Zug in Göstling am Vormittag ankommt kann sich per Bus um 2,60 Euro ins zehn Kilometer entfernte Lassing chauffieren lassen und dort das Mendling-Tal mit seinen Mühlen, Schmieden und der Holztriftanlage bewandern. Die Retourfahrt aus dem Tal am Nachmittag zum Bahnhof organisiert die Gemeinde Göstling zum Nulltarif. (Info: 07416/ 52 191) „Wir gehören zu den Top-Ausflugszielen, haben 25.000 Besucher pro Jahr und wollen das mit dieser Kooperation noch steigern“, sagt Göstlings Bürgermeister Franz Heigl.