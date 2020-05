Oktoberfest: "Wiesn-Schurli" immer dabei

Als am Samstag punkt zwölf Uhr das Münchner Oktoberfest mit dem zünftig-traditionellen Ruf "O'zapft is" eröffnet wurde, war "Wiesn-Schurli" Georg Mayrhofer aus Klosterneuburg-Weidling dabei - und dies nicht zum ersten Mal: Seinen Spitznamen erwarb sich der 47-Jährige als langjähriger Stammgast am größten Volksfest der Welt. Es ist heuer sein 28. Oktoberfest und er hat in den vergangenen 27 Jahren noch keinen einzigen Tag auf der legendären "Wiesn" versäumt.



"Das erste Mal war 1983, auf Einladung eines Bekannten. Als ich dann endlich auf der Wiesn stand, hatte ich eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ich hab gewusst, ich bin im Paradies", berichtet Mayrhofer.