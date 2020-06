„Ohne Familie ist es einfach kein richtiges Zuhause“

Versteckt im Laderaum eines Lkw passierte er die österreichische Grenze. Seit Mai lebt Abdullah Khan nun mit rund 28 Jugendlichen aus sechs Nationen in St. Gabriel. Sie werden von Sozialarbeitern, Pädagogen und Psychologen während ihres Asylverfahrens betreut.

Der 17-Jährige will nun schnell Deutsch lernen, um die Schule nachzuholen. Und er brennt für Kricket. „Hier will aber niemand mit mir spielen“, erzählt er und präsentiert stolz seine Ausrüstung. Deswegen sei er einem Team von außerhalb beigetreten. In Maria Enzersdorf fühlt er sich wohl, seine Heimat kann die WG aber nicht ersetzen. „Ohne Familie ist es kein richtiges Zuhause“, sagt er traurig.

Das Caritas-Team rund um Martin Schelm bemüht sich sehr, den Jugendlichen eine Perspektive bieten zu können. „Einer unserer 15-Jährigen ist zum Beispiel ganz stolz, dass er in die Schule gehen darf und dass er schon selbstständig den Fahrplan lesen kann“, berichtet er. Zudem bereite ein Koch die Speisen mit den Jugendlichen zu, damit sie etwas über Ernährung lernen. Die Zutaten werden im Gemüsegarten angebaut. Eine ungewöhnliche Erfahrung für die Burschen. „Das Essen in Österreich ist schon seltsam“, meint etwa Abdullah Khan. Nicht schlecht, aber er müsse sich erst daran gewöhnen.

In der Wohngemeinschaft für junge Flüchtlinge der Caritas in St. Gabriel, Maria Enzersdorf, ist Platz für 30 Minderjährige sowie 10 junge Erwachsene. Derzeit leben knapp 3370 Asylwerber in NÖ, 178 davon sind minderjährig. Das Bundesland erfüllt seine Asylquote zu etwas mehr als 84 Prozent.