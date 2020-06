OGH gibt Fluglärmopfer aus Niederösterreich recht

Der Jurist vertritt mittlerweile 390 Interessenten für eine Sammelklage. In deren Interesse will er die Republik Österreich auffordern, den Schaden anzuerkennen. Von der Flughafen Wien AG sowie von der zuständigen Behörde, der Austro Control, fordert er zudem, Flüge über dicht besiedeltes Gebiet zu unterlassen. Dementsprechende Briefe gehen in den kommenden Tagen hinaus.

„Da die Adressaten den Forderungen vermutlich nicht sofort Folge leisten werden, werden im Herbst die ersten Klagen eingereicht“, stellt Proksch in Aussicht.