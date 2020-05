Offensive gegen illegales Glücksspiel

Das einzig legale technische Gerät in diesem Lokal ist der Kühlschrank", kommentierte ein Finanzpolizist die Kontrolle in einem Wettcafé am Mittwoch süffisant. Mehr als 50 Gasthäuser, Tankstellen und Wettcafés nahmen Polizei und Finanzpolizei am Mittwoch in Niederösterreich im Rahmen einer Großaktion ins Visier. Alleine bis zum frühen Nachmittag beschlagnahmten sie 128 illegale Glücksspielgeräte.



Zeitgleich um 10 Uhr starteten die 200 Polizisten und Finanzpolizisten den Zugriff im gesamten Bundesland. "Wir müssen die Lokale gleichzeitig kontrollieren, da die Inhaber einander sonst gegenseitig warnen", erklärte Finanzpolizistin Linda Hess.



Ziel der Fahnder waren die Glücksspielautomaten – und zwar auch jene, die mit einer Konzession aufgestellt wurden. Denn obwohl in Niederösterreich das kleine Glücksspiel erlaubt ist, dürfen auch hier die Automateneinsätze 50 Cent und die Gewinne 20 Euro nicht übersteigen.