ÖVP schaffte in den Städten die größten Zugewinne

Die ÖVP hat bei den niederösterreichischen Kommunalwahlen am vergangenen Sonntag in den großen Städten des Landes die größten Zugewinne erzielt. Ein Plus von 3,46 Prozentpunkten gab es laut der am Mittwoch von Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner präsentierten Analyse in Gemeinden von 5.000 bis 10.000 Einwohnern. 4,08 Prozentpunkte waren es demnach in Städten mit mehr als 10.000 Bewohnern.