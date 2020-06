ÖVP-Liste tritt gegen ÖVP an

Sie sind nicht aus der ÖVP ausgetreten, wollen aber bei der Gemeinderatswahl am 25. Jänner gegen sie antreten. Klingt komisch? Ist aber so. In der Gemeinde Tullnerbach (Bezirk Wien-Umgebung) tritt der amtierende ÖVP-Bürgermeister Johann Novomestsky (64) mit eigener Liste – nämlich der Liste Novomestsky – zur Wahl an. Gemeinsam mit ihm sind fünf weitere Mandatare ( Sylvia Arnberger, Elisabeth Barisits, Michaela Dibl, Maria Donner und Otto Lebinger) von der ÖVP zur neuen Liste übergetreten. Motto der neuen Truppe: "Mit Herz und Verstand." Zumindest mit ersterem habe die ÖVP Tullnerbach zuletzt nicht agiert. "Es hat Schwierigkeiten in der Ortspartei gegeben und jetzt ziehen wir die Konsequenzen", sagt Novomestsky.