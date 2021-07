Verkehrspolitik. Die Anweisung der Umwelt- und Verkehrsministerin Eleonore Gewessler (Grüne), die großen Neubauprojekte der Asfinag bis Herbst vorläufig auf Eis zu legen, um sie evaluieren zu lassen, bleibt das große Reizthema in der niederösterreichischen Landespolitik. In ihrer wilden Entschlossenheit übersehe die Bundesministerin, dass Politik auch aus Kommunikation und Kompromiss bestehe, richtete ihr nun ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Rande einer Pressekonferenz im Mostviertel aus.

Ebner signalisierte absolute Beharrlichkeit der Volkspartei, wenn es um die Umsetzung der Außenringschnellstraße S1 mit dem Wiener Lobautunnel, die Neubaustrecke der Marchfeld-Schnellstraße, S8, oder um die Traisental-Schnellstraße S34 geht.