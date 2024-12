Geführt werden die Erhebungen von der Polizeiinspektion Vösendorf und dem Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Es geht um den Verdacht der Körperverletzung und der gefährlichen Drohung.

In geordneten Bahnen verlaufen sei die Gemeinderatssitzung auch aus politischer Sicht, blickte Koza am Donnerstag zurück. Der Bürgermeister skizzierte den Verlauf als "diskussionsgeladen, ruhig und auf sachlicher Ebene". Beschlossen wurde am Mittwoch u.a. der Budgetvoranschlag für 2025.

"Habe keine Schmerzen, schaue halt fürchterlich aus"

Attackiert worden war Koza am Dienstagabend auf dem Heimweg im Vösendorfer Schlosspark. Dem ÖVP-Politiker wurde ins Gesicht geschlagen, zudem wurde ihm gedroht, er würde die Gemeinderatssitzung am Mittwoch nicht überleben. Koza erstattete Anzeige und suchte das Krankenhaus für eine Röntgenuntersuchung auf. Am Donnerstag ging es dem Bürgermeister eigenen Angaben zufolge gut, "ich habe keine Schmerzen, schaue halt fürchterlich aus". Den Angriff selbst hat der ÖVP-Politiker schon am Mittwoch als Grenzüberschreitung bezeichnet.