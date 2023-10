"Nächte Woche bist du nicht mehr in deinem Haus, du Arschloch du", droht der Politiker dem ruhig wirkenden Mann, der sich zurückhält und die meiste Zeit zu Boden blickt. Schließlich tätschelt Bauer den Mann sogar provozierend im Gesicht. "Ich bitte Sie, das Grundstück zu verlassen", sagt der Mann noch. Daraufhin wird Bauer handgreiflich und stößt den Mann mehrfach vor die Brust - woraufhin er schließlich selbst einen Schlag kassiert und zu Boden geht.

Konsequenzen gezogen

Dieser unrühmliche Vorfall blieb nicht ohne Folgen. Während er gegenüber den NÖN noch angab, dass zwischen allen Beteiligten die Sache besprochen und aus der Welt geschafft sei, zog Bauer dann am Montagnachmittag die Konsequenzen und gab seinen Rücktritt bekannt.

Auf KURIER-Nachfrage bestätigte Vizebürgermeister Helmut Schwarz (ÖVP) den Rückzug Bauers. "Prinzipiell war schon lange geplant, dass ers ich zurückzieht. Der Vorfall hat dasnun aber beschleunigt." Was die Nachfolge angehe, wolle er den Gremien nicht vorgreifen. Nur so viel: "Ich werde mich für das Amt zu Verfügung stellen", so Schwarz.