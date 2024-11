Klagsdrohung: FPÖ legt sich mit dem mächtigen Bauernbund in NÖ an

Für das obere Waldviertel war es ein Jubeltag, als ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Dienstag bekannt gab, dass in und um Gmünd in vier Jahren die Landesausstellung stattfinden wird. Mikl-Leitner pries dabei auch die vielen Sehenswürdigkeiten, auf die sich die Gäste freuen dort dürfen.