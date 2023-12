Ötscherdorf ruft die Nacht der Ballone aus

Nach den vergangenen stürmischen Tagen sollte am Donnerstagabend dem stimmungsvollen Fest in Lackenhof am Ötscher, nahe der Talstation des Großen Ötscherlifts witterungsmäßig nichts entgegenstehen. Der Tourismusverband lädt nämlich zur Nacht der Ballone.

Lokale Vereine und Institutionen, sowie routinierte Ballonfahrer bieten bei dem traditionellen Fest mitten in der Ferienwoche interessante Einblicke und sorgen für die Verköstigung der Gäste. Die Bergrettung der Ortsgruppe Lackenhof wird nach Liftschluss gegen 16.30 Uhr eine Publikumsübung abhalten. Gegen 17.30 Uhr beginnen die kurzen Publikumsschnupperfahrten mit aufgestellten geankerten Ballonen.