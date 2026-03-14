EVN errichtet größten Batteriespeicher Österreichs in Theiß

Am Standort des Energieknotens Theiß im Bezirk Krems errichtet die EVN Österreichs größtes Batteriespeicherprojekt. Mit einer Leistung von 70 MW und einer Kapazität von 140 MWh wird der neue Großspeicher ein zentrales Element für Netzstabilität und Versorgungssicherheit in Niederösterreich - und darüber hinaus.

Weniger Abhängigkeit „Mehr Speicher heißt mehr Versorgungssicherheit, weniger Abhängigkeit, das bedeutet auch eine Entlastung der Netze. Das ist gerade wichtiger denn je und wird auch so bleiben! Der neue Batteriespeicher könnte etwa alle Haushalte in St. Pölten 12 bis 14 Stunden mit Strom versorgen“, erörtert LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die Inbetriebnahme soll im 3. Quartal 2027 erfolgen. Rund 46 Millionen Euro investiert die EVN in das Zukunftsprojekt. Insgesamt werden 40 Batterie-Container installiert.

Großbatterien als Schlüssel für Energiesystem der Zukunft Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Erzeugung steigt der Bedarf an flexiblen Lösungen, die kurzfristig Energie aufnehmen oder abgeben können. „Großbatterien wie unser neuer Speicher hier in Theiß reagieren in Sekundenbruchteilen und können damit Schwankungen im Stromnetz wesentlich schneller ausgleichen als konventionelle Kraftwerke. Mit 70 MW Leistung kann der Speicher auf Knopfdruck so viel Energie bereitstellen wie ein mittelgroßes Gaskraftwerk“, erläutert EVN-Technik-Vorstand Stefan Stallinger. Das Projekt ist damit ein zentraler Baustein für ein klimafreundliches und stabiles Energiesystem, das den weiteren Ausbau von Wind- und Sonnenstrom ermöglicht.

„Energie selbst und kostengünstig zu erzeugen, bringt unser Land an die Spitze“, sagt Pernkopf. Unabhängigkeit bedeute wahre Stärke - im Gegensatz dazu stehe „Abhängigkeit von Energieimporten aus Russland oder dem arabischen Raum“. Für den LH-Stellvertreter ist der Ausbau moderner Speichertechnologien daher „ein entscheidender Faktor für eine sichere Energieversorgung“. Denn dazu brauche es stabile Produktion und stabile Netze.

Speicher entlasten die Netze Zudem entlasten Speicher die Netze und dämpfen so die Kosten des Netzausbaus. „Mit Projekten wie dem Batteriespeicher in Theiß wird daher der Weg für mehr regionale Wertschöpfung, für stabile Netze und den effizienten Einsatz von Wind- und Sonnenstrom geebnet.“ Der Standort in Theiß, der bereits heute ein zentraler Knotenpunkt im niederösterreichischen Energiesystem ist, werde dadurch weiter gestärkt.