Ökosystem im Lunzer See massiv unter Druck

Eislaufparadies im heurigen Jänner, kühlendes Badeparadies an tropisch heißen Tagen im Sommer, dazu ein See voll mit glasklarem Trinkwasser – der Lunzer See wird als Naturidylle und Öko-Paradies von der Bevölkerung hoch geschätzt. Kaum bekannt ist, dass die Klimaerwärmung dem Bergsee massiv zusetzt und das Ökosystem im See zu kippen droht.

Wie bei allen Gewässern im Land schreitet auch die Erwärmung des einzigen Natursees in Niederösterreich beharrlich und bedrohlich voran – was gravierende Auswirkungen sowohl auf die Mikroorganismen als auch auf die Fischwelt hat.

Mindestens zwei Grad wärmer

Die Durchschnittstemperatur hat sich seit 1980 um rund zwei Grad erhöht. Seit vielen Jahren wird das natürlich von den Forschern des Wasserclusters Lunz dokumentiert und zuletzt auch immer intensiver erforscht. Die seit 1905 am See betriebene Gewässerforschung der einstigen "Biologischen Station" wird nun von drei Universitäten (Uni Wien, Boku Wien und Donauuni Krems) fortgeführt.