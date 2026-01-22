Wenn das Seebad im Winter öffnet, dann ist Eiszeit in Lunz

In der Nacht bitterkalt, am Tag Sonnenschein und eine traumhafte Naturkulisse. Der Lunzer See (Bezirk Scheibbs) mit seiner Eisdecke ist derzeit ein Dorado für Ausflügler und Hobbysportler. Für Eisläufer und Spaziergänger sperrt derzeit sogar täglich am Nachmittag das Buffet im Lunzer Seebad auf.

Geschlossene Eisdecke

Wenn der NÖ Straßendienst für den heutigen Donnerstag Gaming im Ötscherland mit -16 Grad zum Kältepol im Land erklärte, liegt das benachbarte Kälteloch Lunz mit den dort in der Früh gemessenen -15,9 Grad nur hauchdünn dahinter. Der Lunzer Wetter-Blogger Hannes Hager berichtete auch bereits seit Tagen über eine geschlossene Eisdecke am See.