139 Millionen Euro für Zugverkehr

Mehr Menschen sollen umsteigen. Und zwar vom Auto auf den Zug. Das ist das erklärte Ziel von Landeshauptmann Erwin Pröll ( ÖVP) Verkehrsministerin Doris Bures ( SPÖ), dem zuständigen Landesrat Karl Wilfing ( ÖVP), und Christian Kern, dem Vorstandsvorsitzenden der ÖBB. Gemeinsam stellten Bund, Land und ÖBB gestern, Donnerstag, den zweiten Teil der sogenannten "Bahnhofsoffensive" vor. Insgesamt knapp 139 Millionen Euro werden in die Modernisierung von Bahnhöfen, den Neubau von Park&Ride-Anlagen und in die Regionalbahnen investiert. 110 Millionen Euro davon werden die ÖBB tragen, 24 Millionen Euro will das Land Niederösterreich zahlen, 4,5 Millionen Euro entfallen auf die Gemeinden. im Zuge des ersten Teils der Bahnhofsoffensive wurden seit 2009 bereits 13 von damals geplanten 18 Bahnhöfe in Niederösterreich umgebaut – die Modernisierung der letzten fünf soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Konkret sieht der zweite Teil der Offensive jetzt vor, bis zum Jahr 2018 16 Bahnhöfe in Niederösterreich (siehe Grafik) umzugestalten. Sie sollen moderner und barrierefrei werden. Investiert wird etwa in Blindenleitsysteme, Aufzüge oder die Erneuerung von Bahnsteigen. 53 Millionen Euro will der Bund dafür hergeben, das Land soll sich mit 10,6 Millionen Euro beteiligen.

Bis zum Jahr 2025 sollen außerdem 24 neue P&R-Anlagen gebaut und fünf weitere renoviert werden. Das soll 3500 neue Stellplätze für Autos und 1300 neue Stellplätze für Zweiräder schaffen. Schon jetzt müssen etwa die Pendlerparkplätze beim neuen Bahnhof Tullnerfeld um 300 aufgestockt werden. Die Gesamtkosten für die Erweiterung der P&Ride-Anlagen belaufen sich auf 36 Millionen Euro. Derzeit gibt es in NÖ 55.000 Stellplätze – das seien mehr, als in allen acht anderen Bundesländern zusammen.