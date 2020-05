Baby und Pensionistinnen gerettet

Bei dem Einsatz konnte die Feuerwehr auch zwei griechische Landschildkröten retten. Ein Chamäleon ist im Rauch erstickt. Insgesamt war die Feuerwehr mit 110 Mann im Einsatz. Wie hoch der Schaden am Haus ist, ist noch unklar.

Auch in Pischelsdorf, Bezirk Bruck/ Leitha, ist es am Sonntag zu einem folgenschweren Brand gekommen. Eine 71-jährige Pensionistin wollte zu Mittag Holz in ihrem Kachelofen nachlegen. Dabei dürfte ein brennendes Holzscheit vom Ofen auf den Boden gefallen sein und weitere Holzscheite in Brand gesteckt haben. Das Feuer breitete sich sofort auf das gesamte Wohnhaus aus. Die Frau konnte sich noch auf ihre Terrasse retten – ein Nachbar verständigte die Feuerwehr.

Auch für die war der Einsatz in Pischelsdorf gefährlich. Die lungenkranke Frau, die erst vor Kurzem aus dem Spital entlassen worden war, lagerte ihre Reserve-Sauerstoffflasche im Haus. Bei den Löscharbeiten ist diese Flasche explodiert. Verletzt wurde aber niemand.

Das Haus dürfte völlig ausgebrannt sein. Der Sachschaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt. Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.