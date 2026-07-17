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Niederösterreich

Gebrechen auf Westbahnstrecke in NÖ: Wartezeiten für Reisende

Nur der Fernreiseverkehr kann Freitagfrüh zwischen St. Valentin und Linz wieder eingeschränkt abgewickelt werden.
Wolfgang Atzenhofer
17.07.2026, 05:45

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Arbeiten an der Oberleitung

Zu massiven Einschränkungen kommt es derzeit auf der Westbahnstrecke für Fern- und Nahreisende zwischen St. Valentin in Niederösterreich und der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Ein technisches Gebrechen bei St. Valentin hatte am Donnerstagabend dazu geführt, dass die ÖBB den Zugverkehr sogar zur Gänze einstellen musste.

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„Derzeit ist zwischen Linz Hbf und St. Valentin kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung. Ein Schienenersatzverkehr wird zwischen Linz Hbf und St. Valentin eingerichtet“, hieß es auf der ÖBB-Internetplattform, auf der die Störmeldungen veröffentlicht werden, am Donnerstag gegen 21 Uhr.

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Neben dem vorerst kommunizierten Oberleitungsschaden soll weiters auch ein Stellwerksschaden Probleme bescheren und für die Blockade im Zugverkehr verantwortlich sein.

Schienenersatzverkehr

Aktueller Schienenersatzverkehr, den die ÖBB für Pendler eingerichtet hat. 

Während Fernzüge am Freitagfrüh wieder zum Teil geführt werden können, kommt es laut Medienberichten im Nahverkehr aber weiterhin zum Totalausfall der Züge auf der Weststrecke zwischen St. Valentin und Linz.

Behinderungen bis in den Freitagvormittag

Laut Informationen über das ORF-Radio soll die Störung bis in den Freitagvormittag hinein dauern.
 

Amstetten ÖBB
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