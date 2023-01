ÖBB-Triebwagen fing während der Fahrt Feuer

Ein brennender ÖBB-Triebwagen hat Montagvormittag auf der Schneeberg-Bahnlinie in Grünbach (Bezirk Neunkirchen) für Aufregung gesorgt. Gemeinsam mit den Feuerwehren Höflein und Puchberg am Schneeberg wurden die Grünbacher Einsatzkräfte zum Bahnhof alarmiert, weil dort ein Zug in Flammen stand.