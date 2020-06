Hunderte Passagiere in Regionalzug „gefangen“

Können Sie sich vorstellen, wie es ist, 50 Minuten in einem Zug bei über 40 Grad Celsius Außentemperatur eingeschlossen zu sein? Ohne Klimaanlage und ohne Möglichkeit, die Fenster zu öffnen?“ Das fragt ÖBB-Kundin Sandra F. (Name der Red. bekannt, Anm.). Ein voll besetzter Regionalzug blieb nach einem Gebrechen liegen, die Reisenden saßen fest. Notrufe an den Schaffner blieben erfolglos, Passagiere drohten zu kollabieren. Der Notarzt rückte an.

All das war am letzten Donnerstag, dem heißesten Tag des Jahres, passiert. Kurz vor dem Badener Bahnhof (NÖ) rollte der Regionalzug R 2249 in Richtung Payerbach auf offener Strecke aus. „Es gab eine kurze Lautsprecheransage, dass der Zug halten muss“, schildert Sandra F. (35). Daraus wurden 35 Minuten, erste Fahrgäste drohten zu kollabieren. „Wir haben über die Zug-Notruftaste probiert, den Schaffner zu verständigen. Nichts ist passiert“, so F. „Einer älteren Dame ist es immer schlechter gegangen.“ Ein Passagier rief seinen Arzt an, um Erste Hilfe zu leisten. „Mir ist in der Hitze auch schlecht geworden“, schildert F., sie wählte den Polizeinotruf. Dort wurde ihr versichert, dass Hilfe unterwegs sei. Nach fast einer Stunde brachte eine Ersatzlok den Zug zum Badener Bahnhof. Der Notarzt untersuchte die Insassen, die zum Glück unverletzt blieben.