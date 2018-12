St. Pöltner Rathausplatz wegen Überfüllung gesperrt

Die Polizei sperrte die Zugänge, weil so viel los war. Das musste auch schon am Mittwoch, als die Aktion in St. Pölten startete, so gemacht werden. Das "Ö3-Weihnachtswunder", bei dem jedes Jahr Geld für Familien in Not gesammelt werden, findet jedes Jahr woanders statt.

Bis heute, Tag 4 in St. Pölten, wurden 1,9 Mio. Euro an Spenden gesammelt. Weil die Schlange zur Spendenbox in St. Pölten so lang war, quetschten sich die Feuerwehrleute mit mobilen Spendenbox unter die Menschenmassen am Rathausplatz.