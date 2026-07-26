Heckenbrand löst Großeinsatz aus: Scheune und Autos in Flammen

Insgesamt rückten 145 Feuerwehrleute an, um ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern.

Was als Brand einer Hecke begann, entwickelte sich am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Obritzberg-Rust ( Bezirk St. Pölten-Land) innerhalb weniger Minuten zu einem Großbrand. Eine Scheune, mehrere Fahrzeuge und das Dach eines Einfamilienhauses standen in Flammen.

Die Feuerwehr Hain-Zagging wurde um 15.30 Uhr zu einem Heckenbrand nahe Flinsdorf alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine weithin sichtbare Rauchsäule zu erkennen. Aufgrund der Lage wurde die Alarmstufe noch während des Ausrückens auf B2 erhöht.

Bei der Erkundung bot sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild: Die ursprünglich brennende Hecke hatte bereits auf das Dach eines Einfamilienhauses übergegriffen. Rund 50 Meter entfernt standen zudem eine Scheune und mehrere Autos in Vollbrand. Nur wenige Minuten später wurde deshalb Alarmstufe B3 ausgelöst und ein zweites Hubrettungsfahrzeug nachalarmiert.

Durch den raschen und umfangreichen Feuerwehreinsatz gelang es, den Brand einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Während der Löscharbeiten stürzte die bereits schwer beschädigte Scheune großteils ein.

Für die Wasserversorgung sorgte unter anderem ein Großtanklöschfahrzeug der Feuerwehr St. Pölten-Stadt. Weitere Tanklöschfahrzeuge brachten im Pendelverkehr Löschwasser zur Einsatzstelle.

Brandursache muss noch ermittelt werden

Nach dem Löschen der Flammen begannen die aufwendigen Nacharbeiten. Mit einem Teleskoplader sowie händisch wurde glimmendes Stroh aus der eingestürzten Scheune entfernt und abgelöscht, um versteckte Glutnester zu beseitigen.