Obmannwechsel: Sozialkämpfer übergibt den Hof

Breites Spektrum 1994 wurde er erstmals in den Nationalrat gewählt. Insgesamt schlug er sechs NR-Wahlen als unumstrittener Spitzenkandidat in seinem Wahlkreis. Den Titel "Vorzugsstimmenkaiser" hatte er gepachtet. Als erfahrenes Mitglied im Hauptausschuss des Parlaments, sowie in den Ausschüssen für Gesundheit und Soziales deckt Donabauer eine breite Palette ab. Wissen und Beziehungen, die er zum Wohle von Hilfesuchenden immer gut nutzte. Seine Sprechtage als SVB-Chef an vier Montagen im Monat waren bestens frequentiert. "Die haben oft von 7.30 Uhr bis 16 Uhr am Nachmittag gedauert. Es gab Tage, da waren 50 Klienten bei mir", erinnert er sich.

Klare Positionen bezieht der Nationalrat zu aktuellen Themen. Reformen im Gesundheitswesen und Angleichungen im Pensionssystem sind überfällig, meint er. Donabauer ist klar dafür, eine Neubewertung der Einheitswerte für bäuerlichen Grund und Boden anzugehen. Damit würde den Bauern der Ärger erspart, dass ständig ausgesuchte Fälle für politische Angriffe herhalten müssen. "Es ist eine unerträgliche Situation. Ich fordere sachliche Gespräche und verweise auf den Dschungel von Steuerbegünstigungen quer durch alle Berufsgruppen", sagt er.