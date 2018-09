Oberwaltersdorf: Miethai will alte Menschen loswerden

Der Kampf ist wie jener von David gegen Goliath. Eine Gruppe alter und zum Teil gebrechlicher Menschen kämpft in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) gegen einen berüchtigten Immobilienhai, der versucht, die letzten verbliebenen Mieter auf die Straße zu setzen. Zahlreiche Klagen sind anhängig. Einer 89-jährigen Mieterin wurde im Landespflegeheim in Baden sogar ein Privatdetektiv auf den Hals gehetzt.

Vor fast 25 Jahren sind die Pensionisten in die damaligen Sozialwohnungen der Gemeinde Oberwaltersdorf im Bezirk Baden eingezogen. Im vermeintlich sicheren Hafen der Gemeindebauten wollten die Mieter unbeschwert ihren Lebensabend verbringen. Doch Oberwaltersdorf schlitterte in arge finanzielle Turbulenzen. Die „Oberwaltersdorfer Kommunalbetriebs GmbH“, kurz OKOG, ging in Konkurs und alle Gemeindewohnungen wurden verkauft. Die Opposition und Medien sprachen damals vom „dümmsten Konkurs“ Niederösterreichs, da die Gläubiger mit einer Quote von mehr als 81 Prozent bedient wurden.

Auch der Gemeindebau Siedlerstraße wurde an eine Immobilienfirma aus Wien verkauft. Das 2800 große Areal gab es zum Spottpreis von 400.000 Euro. Nur zwei Jahre später bot die Immobilienfirma 900 des Areals bereits für 1,2 Millionen Euro auf diversen Verkaufsplattformen an. Nur die verbliebenen Mieter waren dem Wiener Eigentümer ein Dorn im Auge. „Zu allererst wurde der Instandhaltungsbetrag ordentlich erhöht, was die Gesamtkosten der Wohnungen mehr als verdoppelte“, sagt Cornelia Ritter, Tochter der 89-jährigen Bewohnerin Maria Fischer.

Danach stiegen einige Bewohner auf das Angebot des Vermieters ein, für ein paar Tausend Euro ihre Wohnungen zu räumen. Nur Maria Fischer, ihre Nachbarn Hildegard Varga (84), sowie der 71-jährige Invalide Peter Pagjura konnten und wollten nicht gehen und kämpften seither gegen ihren Rausschmiss an.