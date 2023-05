Obdachloser drang in Gästehaus ein und drohte mit Schraubenzieher

In Ramsau (Bezirk Lilienfeld) ist in der Nacht auf Dienstag ein Obdachloser in ein Gästehaus eingedrungen und hat ein Ehepaar mit einem Schraubenzieher bedroht. Der Mann wurde wenige Stunden später festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Raubbeute und Diebesgut wurden sichergestellt. Der geständige ungarische Staatsbürger befindet sich in der Justizanstalt St. Pölten.