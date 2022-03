Nur Seppen dürfen in der "Josefikapelle" mitspielen

In zwei Jahrzehnten erspielte sie sich Kultstatus unter den Mostviertler Musikkapellen. Am kommenden Samstag, dem „Josefitag“, tritt die „Josefikapelle“ nach zweijähriger pandemiebedingter Pause wieder in Aktion. Mitspielen dürfen in diesem Klangkörper nur Musikanten, die den Vornamen Josef oder Josefine tragen.

Am 19. März gestalten die musizierenden Seppen also um 9 Uhr die Heilige Messe in der Fiakerkirche St. Leonhard am Walde. Das malerische Bergdorf hoch über Waidhofen an der Ybbs bietet die ideale Kulisse für die bunte Musikantenschar.