Nun doch Ersatzquerung bei Sanierung Donaubrücke Stein-Mauern

Während der Sanierung der 130 Jahre alten und denkmalgeschützten Donaubrücke Stein-Mautern (Bezirk Krems) soll es nun doch eine Ersatzbrücke geben. Im Juli hatte es noch eine Absage vonseiten des Landes gegeben. Verkehrslandesrat und LH-Vize Udo Landbauer (FPÖ) hatte dies damals mit den hohen Kosten von 35 Millionen Euro alleine für die Behelfsbrücke begründet und stattdessen einen Fährbetrieb in Aussicht gestellt.

8.000 Unterschriften

In der Region hatte man vehement eine Ersatzbrücke gefordert. „Gemeinsam mit dem Bürgermeister von Mautern, Heinrich Brustbauer (ÖVP), habe ich im Sommer unsere Petition ,Zurück zum Anfang‘ für den Beibehalt einer Ersatzbrücke während der Bauphase und eine Neuplanung der Mauterner Donaubrücke gestartet. Innerhalb weniger Wochen haben wir online und in teilnehmenden Geschäfts- und Gastronomielokalen in Krems und Mautern über 8.000 Unterschriften gesammelt“, sagte dazu der Kremser Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ).