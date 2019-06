NR-Wahl: Kickl soll in NÖ in den Ring steigen

Bei der Landes-ÖVP stellt sich derzeit vor allem die Frage, ob es im September einen Vorzugsstimmenwahlkampf geben wird. Derzeit ist man noch unschlüssig, weil auch in der Bundespartei dazu noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Und im Gegensatz zu vergangenen Nationalratswahlen will man eng koordiniert mit der Bundesebene vorgehen. „Da hat sich die Kultur des Miteinanders geändert“, ist aus dem Haus 2.1 in St. Pölten zu hören.

Eine andere Variante wäre, auf Wahlkreisebene mit jenen Listen in die Wahl zu gehen, die das Ergebnis des Vorzugsstimmenwahlkampfs im Jahr 2017 gewesen sind. Was in manchen Wahlkreisen zu Diskussionen führen wird, weil einige Nationalratsabgeordnete eigentlich während der Legislaturperiode ausscheiden wollten.

"Rot-blaue Packelei"

Was die Landes-ÖVP ärgert, ist das Hinauszögern des Wahltermins auf den 29. September. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner: „Diese Wahltags-Taktiererei ist wieder so eine unvernünftige rot-blaue Packelei. Das ist schon wieder eine Aktion gegen den Bundespräsidenten und gegen den Willen der Bevölkerung. Alle wollen so früh wie möglich wählen, damit es so früh wie möglich wieder Klarheit und eine gewählte Regierung gibt.“

Was SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl so nicht stehen lässt: „Eigentlich will ja nur die ÖVP wählen, weil Sebastian Kurz hat die Neuwahlen ausgerufen.“ Er sieht den 29. September als ideal an, weil „in den Ferien interessiert niemand ein Wahlkampf“. Erst danach werde wahlgekämpft.

Ob Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid, die mittlerweile in St. Pölten lebt, erneut die Spitzenkandidatin sein wird, könne er jetzt noch nicht sagen: „Ich kann dem Landesparteirat nicht vorgreifen.“ Der ist Ende Juni angesetzt. Derzeit finden die Konferenzen auf Bezirks- und auf Wahlkreisebene statt. Mit teilweise spannenden Voraussetzungen, weil in der SPÖ konsequent auf die Frauenquote geschaut wird. Was zuletzt im Bezirk Gänserndorf zu heftigen Debatten geführt hat.

Bei den NÖ Grünen entscheidet sich am 16. Juni in Hollabrunn, wer kandidiert. Es werden lauter neue Namen sein. Für die Neos ist am Sonntag Bewerbungsschluss. Die Kandidaten werden am 25. Juni vorgestellt, die Entscheidung fällt Anfang Juli.